Ciclabile, doppio fronte "Da corso Vittorio alla zona della stazione: il progetto prende forma"

La pista ciclabile di corso Vittorio Emanuele si prepara alla fase successiva. In molti, non vedendo gli operai in azione negli ultimi giorni, hanno temuto un possibile rallentamento dei lavori previsti. In realtà si è trattato di un’attesa pianificata e necessaria per favorire la completa maturazione del massetto in cemento su quale poi si provvederà a realizzare il fondo ultimo. Cosa che, salvo un peggioramento delle condizioni atmosferiche, potrebbe essere avvenire domani mattina o comunque nei prossimi giorni. La stessa ditta nel frattempo è tornata ad occuparsi dell’intervento previsto sulla seconda parte di viale Benedetto Croce. Qui il cantiere si è lasciato alle spalle la prima parte del tratto, quella più a ridosso di piazza Immacolata, per avanzare all’intersezione con la rotonda posta tra viale Indipendenza, viale Luciani e viale Marconi. "Sulla ciclabile di corso Vittorio Emanuele purtroppo ci sono dei tempi tecnici da rispettare – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli –, capiamo benissimo i disagi che cittadini e commercianti stanno fronteggiando e ci scusiamo. Lì abbiamo dovuto attendere la maturazione necessaria del fondo in cemento e crediamo di poter arrivare a gettare il fondo finito nei prossimi giorni se il tempo tiene. Nel frattempo gli operai della ditta sono stati impegnati nella prosecuzione dei lavori fino alla dorsale che va verso la stazione. Non ci sono stati tempi morti, ci tengo a sottolinearlo. A volte capita di vedere ditte che alcuni giorni lavorano e altri no, ma non è assolutamente questo il caso. Anzi siamo molto contenti di come stanno procedendo le cose".

Come sottolineato dall’assessore ora l’intervento riguarderà la parte del collegamento che procede verso la stazione ferroviaria. Dopodiché piano piano il lungo percorso ciclopedonale inizierà a prendere forma unendo di volta in volta i vari tasselli. Nel pomeriggio di oggi, alle 18, è prevista l’inaugurazione del secondo tratto di via Lungotronto Bartolomei. Qui a causa delle precipitazioni delle ultime ore si sarebbe dovuto attendere qualche giorno in più ma, data la necessità di fornire nuovi posti auto per i residenti della zona, si è deciso di metterli subito a disposizione. Ultimata questa parte si procederà alla progettazione dell’altro lato della via per il quale è prevista una continuazione dei marciapiedi verso piazza Santa Maria Intervineas all’angolo con corso Trento e Trieste. Nei prossimi giorni si procederà a concludere la demolizione degli ultimi venti metri del corso, all’altezza della banca Bnl angolo corso Mazzini, per poi iniziare a risalire verso la Prefettura. Infine è ufficialmente partito anche il cantiere di piazza Diaz dove si sta procedendo allo smantellamento.

Massimiliano Mariotti