Ciclabile e terreni in abbandono nonostante gli 8 verbali del Comune

I tratti di terreno bordo pista ciclo pedonale nel comune di Cupra Marittima sono rimasti in parte allo stato di abbandono per tutta l’estate. Questo nonostante l’ordinanza sindacale che imponeva ai proprietari di eseguire la messa in sicurezza delle recinzioni con steccati di legna, la potatura delle piante e la pulizia del terreno. Non sono stati sufficienti gli otto verbali elevati dal comando della polizia municipale recapitati ai proprietari dei frustoli dei terreni che non hanno ottemperato all’ordinanza firmata dal sindaco Alessio Piersimoni nel rispetto di quanto prevede il regolamento comunale.

Va detto che tutti e tre i proprietari hanno eseguito, come prima operazione, la rimozione dei rischi, vale a dire l’asportazione di pizzi di staccionata ammalorata e la rimozione di grossi chiodi arrugginiti. A seguire, il titolare di alcuni appezzamenti ha eseguito anche la potatura delle tamerici, la ristrutturazione completa delle staccionate rotte con relativo trattamento per una maggiore durata, in alcuni tratti ha eseguito anche la posa di una rete metallica verde per evitare accessi e depositi di rifiuti. Altri, invece, hanno disatteso l’ordinanza, per cui turisti e residenti che, a migliaia in questi mesi hanno frequentato le spiagge libere e la pista ciclo pedonale nel tratto di Cupra Marittima, hanno assistito alo spettacolo indicente, con tratti abbandonati e tratti perfettamente in ordine.

Il Comune avrebbe potuto attivare la procedura della pulizia delle aree lasciate abbandonate, affidando il compito a una ditta privata e addebitare le spese ai proprietari inadempienti, ma ha preferito aspettare la fine della stagione. "Abbiano notificato otto verbali ai proprietari dei terreni che non sono stati riordinati – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – A giorni rimetteremo mano alla situazione. Decoro e rispetto della legge devono prevalere".

Marcello Iezzi