La ciclabile sopra al marciapiede a Monticelli, malumori e proteste dei residenti per la nuova pista in via dei Platani

Ascoli, 16 ottobre 2023 – Un marciapiede trasformato in pista ciclabile. Si tratta della ‘sorpresa’ che si sono trovati di fronte sabato mattina gli abitanti di Monticelli.

Erano comparsi dei segnali stradali che indicavano il percorso ciclabile in fase di allestimento proprio a ridosso dei marciapiedi, lungo viale dei Platani. Ciò che la maggior parte dei residenti si aspettava, però, era magari la realizzazione di una pista affianco al marciapiede e non letteralmente sopra, come invece è accaduto quando sabato è stata pitturata la segnaletica orizzontale. Insomma, nel quartiere c’è un pó di polemica.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, come più volte ribadito dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, è quello di collegare la pista del ponte di San Filippo con quella già esistente a Monticelli. Un progetto lodevole, senza dubbio, soprattutto per favorire la mobilità dolce. Magari, però, si poteva studiare una soluzione diversa, per non privare gli abitanti del quartiere dei loro marciapiedi e per non mettere a rischio la propria incolumità nel momento in cui passeranno le biciclette.