Ciclismo su pista. L’ascolano Ceci è d’oro:: "Grazie a chi mi sostiene"

Un ascolano sul tetto del mondo. Per la prima volta le cento torri indossano al collo la medaglia d’oro. E lo fanno grazie all’impresa compiuta da Francesco Ceci, il campione 34enne di ciclismo su pista che mercoledì ha ottenuto la vittoria nel ‘Team Sprint’ ai Mondiali di Rio de Janeiro, in Brasile. L’atleta piceno è in gara con la nazionale italiana di Paraciclismo, come guida del non vedente Stefano Meroni, ragazzo di Como, nel tandem. Nella specialità del ‘Team Sprint’, oltre che da Ceci e Meroni, la squadra azzurra era composta anche da Chiara Colombo e Elena Bissolati.

Francesco, che emozione è stata? "Che dire, è stato meraviglioso. Nel 2023 questa specialità arrivò negli ultimi giorni del Mondiale, invece stavolta è stata calendarizzata all’inizio e siamo partiti col botto. Un’apertura migliore, di questa avventura in Brasile, non potevo aspettarmela. L’obiettivo era confermare almeno l’argento, qualificandoci ancora per la finale, e alla fine siamo riusciti addirittura a vincere. L’emozione è tanta, perché mi ripaga di molti sacrifici".

A chi dedica questo titolo?

"In primis alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina. Ma anche a tutti gli ascolani, che mi supportano in ogni occasione. Anzi, a proposito della mia città, spero che si concludano presto i lavori per il nuovo velodromo a Campolungo perché ho voglia di allenarmi ‘a casa mia’. Inoltre, visto che sono una guardia penitenziaria, vorrei dedicare il successo anche ai miei colleghi del Marino".

Tornerà in pista oggi. Che obiettivo inseguirà?

"Il sogno è sempre lo stesso, quello di vincere in ogni specialità. Sappiamo, però, che si tratta di un compito difficile, ma in tandem con Stefano Meroni ci proveremo. Sarebbe già importante riuscire a classificarci nelle prime cinque posizioni".

Lei, in passato, ha spesso sfiorato la qualificazione alle Olimpiadi. Ora, invece, è a un passo dal partecipare alle Paralimpiadi di Parigi, in programma nella prossima estate. Potremmo parlare di un altro desiderio in procinto di realizzarsi?

"In questo momento penso solo a proseguire bene il Mondiale. Per le Olimpiadi vedremo. Molto dipenderà da come andranno le prossime gare. E’ ovvio che sogno di partecipare e che ci sono buone possibilità. Nel 2016, lo ricorderete, proprio a Rio riuscii a qualificarmi per i Giochi Olimpici, ma poi venni escluso in extremis. Quindi, mi piacerebbe chiudere il cerchio. Comunque, di Paralimpiadi ne riparleremo in seguito. Per ora testa solo al Mondiale, con la speranza di vincere qualche altra medaglia".

Matteo Porfiri