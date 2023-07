Ciclista investe passante Deciso il risarcimento

Non doversi procedere per remissione di querela. Questa la sentenza pronunciata dal giudice D’Ecclesia nel processo che vedeva un 38enne di Monteprandone accusato di lesioni stradali gravi. Il fatto avvenne l’8 giugno del 2017 a San Benedetto. Un sambenedettese di 68 anni quel giorno era a passeggio lungo la pista ciclabile del lungomare. Stava transitando all’altezza del Lido dell’Esercito quando è stato investito da una bici in sella alla quale c’era il 38enne M.M. Un impatto violentissimo. Il ciclista non è riuscito a frenare ed ha travolto il pedone a passeggio; l’uomo fu soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito all’ospedale Madonna del Soccorso per le gravi conseguenze dell’incidente. L’anziano venne ricoverato in prognosi riservata per traumi. Ai carabinieri il ciclista riferì che l’anziano gli era spuntato da dietro una pianta e che non aveva fatto in tempo a frenare. Il ciclista è difeso dall’avvocato Vecchiotti, il pedone investito si è costituito parte civile, assistito dagli avvocati Gramenzi e a Furone. L’avvenuto risarcimento ha determinato la remissione della querela.