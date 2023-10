Ciclista investito lungo la Statale

Ciclista scaraventato a terra da un’auto in transito lungo la strada statale 239 Faleriense. L’incidente è avvenuto ieri intorno 11 lungo viale della Resistenza a Piane di Falerone circa all’altezza della Bcc Picena, due bici stavano procedendo in direzione della montagna, quando per cause in corso di accertamento una utilitaria in transito che viaggia nella stessa direzione ha finito per travolgere una delle due bici. L’uomo in sella un 60enne della zona, è stato scaraventato violentemente in mezzo alla carreggiata. Il traffico si è bloccato e subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto è atterrata l’eliambulanza e l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Ancona.

a.c.