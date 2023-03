Ciclista investito sulla Faleriense Portato a Torrette

Mentre era in bici per una passeggiata domenicale è stato investito da un’auto in transito. L’incidente è avvenuto intorno alle 10,45 di ieri lungo la statale 239 Faleriense sul territorio di Smerillo. Un uomo di 46 anni residente a Falerone come tante altre domeniche aveva preso la sua bici e in compagnia di alcuni amici amanti delle due ruote aveva iniziato la sua passeggiata domenicale. Per cause in corso di accertamento mentre percorreva la strada in direzione della montagna a un paio di chilometri dall’agriturismo San Martino, il ciclista è stato investito da un’auto finendo per cadere pesantemente a terra in mezzo alla strada. I presenti hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i volontari della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano. I medici, verificata la presenza di diversi traumi, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata qualche minuto più tardi in un terreno poco distante dal luogo dell’incidete. Il ciclista sempre vigile al momento dell’imbarco è stato trasferito in eliambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.

Alessio Carassai