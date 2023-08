Ciclista investito sulla Salaria

Il rettifilo della Salaria che attraversa Centobuchi è stato teatro di un nuovo incidente stradale, di una certa importanza. Un ciclista di 79 anni è stato urtato ieri mattina da un automobile ed è finito all’ospedale di San Benedetto. Nonostante la corposa segnaletica tenuta sempre aggiornata, nonostante i semafori che regolano diversi incroci, nonostante le telecamere che sorvegliano il tratto stradale ed i servizi autovelox per scoraggiare la velocità, gli incidenti si susseguono con una certa frequenza, lungo via De Gasperi. L’ultimo sinistro è accaduto ieri mattina verso le cinque quando D. R. di 79 anni del luogo, è stato investito da un automobilista che l’ha fatto volare a terra. In un primo momento era stata messa in pre allarme l’Eliambulanza, poi i sanitari inviati sul posto dalla centrale operativa del 118 hanno deciso di trasportare il paziente al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice rosso. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Benedetto.