Ciclista travolto e ucciso da un’auto

Ascoli, 25 maggio 2025 – Tragedia lungo la provinciale Bonifica dove in un incidente stradale, accaduto nel pomeriggio di ieri in territorio di Controguerra, ha perso la vita Dino Coccia di 77 anni travolto da una Renault Mégane. Un dramma che ha colpito interamente la comunità di Monsampolo, poiché anche il conducente dell’auto, ventisettenne, abita nello stesso paese della vittima. E’ stato lo stesso giovane automobilista a chiedere immediatamente i soccorsi e a prestare i primi aiuti al pensionato, ma all’arrivo del personale sanitario le condizioni del settantasettenne erano già disperate. E’ stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze del sinistro, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo è stato vano. Per i rilievi tecnici dello scontro e per regolare la viabilità, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Corropoli i cui militari hanno operato sotto il coordinamento della compagnia di Alba Adriatica e del comando provinciale di Teramo. Il ragazzo che conduceva la Renault Mégane è stato subito sottoposto ad accertamenti clinici che hanno escluso la guida sotto l’effetto di alcool e droga. Si è trattato di una distrazione alla guida.

Secondo la prima ricostruzione, infatti, il giovane avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia, dove stava sopraggiungendo il pensionato in sella alla sua bicicletta. E’ stato un impatto severo che non ha lasciato scampo a Dino Coccia che si è spento fra le braccia dei soccorritori. Il ventisettenne, in stato shock, è stato visitato dal personale del 118 profondamente colpito dall’accaduto. Scosso il sindaco di Monsampolo, Massimo Narcisi, che conosceva bene la vittima: “Sono profondamente colpito dalla notizia che ho appena appreso. Dino era una persona per bene, riservata, padre di due figlie e nonno affabile”.

Un lutto che ha colpito la comunità doppiamente, poiché anche il conducente dell’auto risiede nella stessa località e non si esclude che conoscesse la famiglia della vittima. La notizia si è diffusa rapidamente a Monsampolo e nella vallata del Tronto, dove la comunità, scossa dalla notizia, si è stretta alla famiglia di Dino Coccia, ai parenti e ai suoi amici. La salma è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri hanno posto sotto sequestri i mezzi coinvolti nel drammatico incidente, nel rispetto delle norme del codice della strada.