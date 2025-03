Ciclo di eventi con l’Archivio: il programma

La Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ha ospitato la presentazione dell’iniziativa ’Documento del mese’, in collaborazione tra Comune e Archivio di Stato di Ascoli. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Donatella Ferretti, il direttore dell’Archivio di Stato Benedetto Luigi Compagnoni, il responsabile del Settore Archivistico Giuseppe Dell’Anno, e il responsabile dell’Ufficio amministrativo, Fabio Campanella. ‘Con ’Documento del mese’ – ha dichiarato il sindaco – il Comune e l’Archivio di Stato di Ascoli lavoreranno insieme per preservare e valorizzare il patrimonio culturale promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e favorendo un dialogo continuo tra passato, presente e futuro. E’ stato stilato a tal proposito un calendario fino a dicembre per mostrare specifici documenti poco conosciuti. Si inizierà con l’incendio del Palazzo Comunale nel 1535. Prossimamente, poi, firmeremo un protocollo per valorizzarne l’attività, creando eventi culturali". Soddisfatta anche l’assessore Ferretti: "Si tratta di una collaborazione virtuosa – ha ammesso – accompagnata da presentazioni e dibattiti anche nella Biblioteca ‘Gabrielli’". Il direttore Compagnoni ha infine aggiunto: "Abbiamo offerto la possibilità alla cittadinanza di curiosare nella storia, guardando le realtà del passato, con rigore scientifico, ma rendendolo accessibile a tutti. Una collaborazione indispensabile che darà la possibilità di guardare questi documenti anche in formato digitale sia sul sito internet dell’Archivio di Stato che in quello del Comune". Si inizierà nel mese di marzo con l’incendio del Palazzo Comunale avvenuto la notte di Natale del 1535. Ad aprile toccherà ad un documento di Serafino Orlini, mentre a maggio sarà la volta di una lettera del 5 marzo 1410 rimessa agli ascolani a mezzo di fra Tommaso.

Valerio Rosa