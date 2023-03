Ciclo di incontri sul Parco Marino

L’istituzione del Parco Marino del Piceno resta al centro dell’attenzione delle comunità costiere e in questi giorni si alternano voci favorevoli e quelle discordanti. Per meglio spiegare a tutti il suo funzionamento, i vantaggi e gli svantaggi della sua istituzione, i promotori del Parco hanno promosso un ciclo di incontri in collaborazione con Università e Cnr. Il primo di svolgerà domani alle ore 10 a Grottammare, presso l’Ospitale delle Associazioni, sulle tematiche della protezione del mare e dei risvolti socio economici relativi all’istituzione del Parco. Otto saranno le date programmate fino al 18 di giugno e ad ogni incontro saranno illustrate le caratteristiche fisiche e biologiche di questo tratto di mare di Medio Adriatico e le motivazioni del perché sia necessario conservarlo. Per l’occasione l’Associazione ha messo a punto un progetto di formazione mettendo a sistema quattro Università ed il Cnr di Ancona.