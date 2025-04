Ciclopedonale inghiottita dalle piogge. Sos sicurezza nella pista a Spinetoli

Le piogge primaverili cancellano la pista ciclopedonale, nel territorio di Spinetoli. La tanto agognata pista che doveva correre verso la Valle e unire Ascoli e San Benedetto, l’ambizioso progetto si infrange a Spinetoli. La pista è stata letteralmente inghiottita, spazzata via dalla furia delle acque del Tronto. Nei giorni scorsi il fiume, durante la piena ha eroso l’ultimo tratto, quello prima di arrivare alla strada provinciale che collega il vicino Abruzzo. Sulla pista ormai campeggia una rete rossa, che blocca il passaggio, sulla quale è stato apposto un laconico cartello: "Attenzione, pista ciclabile chiusa per frana". Oggettivamente più che una frana le recenti piogge hanno provocato un grave fenomeno di erosione lungo le sponde del fiume Tronto, causando la cancellazione del tratto della pista ciclabile, erodendo completamente gli argini e minacciando anche il vicino raccordo autostradale. I cittadini adesso si chiedono: "L’amministrazione comunale di Spinetoli ha segnalato l’emergenza alla Regione Marche, richiedendo un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’area e dei luoghi circostanti, visto che ci sono numerosi orti?". C’è molta preoccupazione non solo perché la pista è sparita, letteralmente inghiottita dalla furia delle acque, ma anche per il fatto che nonostante le numerose segnalazioni nel corso degli anni, nulla è stato fatto per evitare questa grave conseguenza. Molti avevano espresso le loro preoccupazioni, prevedendo quanto è accaduto. Adesso rimane un problema serissimo, non è stata cancellata solo la pista ciclopedonale, le erosioni hanno rotto gli argini. Sul tratto di fiume si vede chiaramente una zona caratterizzata da una doppia curvatura del letto fluviale. Il primo cedimento, avvenuto sulla sponda sinistra ha interessato un fronte di oltre 200 metri, con una profondità di diversi metri. Adesso i tecnici dovranno effettuare rilievi dettagliati con planimetrie, perché la situazione non si esclude potrebbe peggiorare con un ulteriore piena del fiume. Una situazione tutt’altro che semplice, quello che preoccupa è anche la presenza di alberi sradicati, materiali detritico nell’alveo del fiume, che dimostrano la poco manutenzione sull’asse fluviale. Intanto, ci segnalano, che nonostante i divieti, ci sono persone, spesso anche con bambini, che con la bici, superano l’interdizione della ciclabile, attraversando i campi creando situazioni di estrema pericolosità. E’ auspicabile attuare con urgenza le misure necessarie per la protezione delle sponde e la messa in sicurezza della zona.

Maria Grazia Lappa