Ciclopedonale più lunga: "Ecco un nuovo tratto"

Inaugurato ieri mattina il nuovo tratto di pista ciclopedonale che collega località Carfatelli territorio del comune di Ascoli a quello di Colli del Tronto. L’obiettivo è creare un percorso accessibile a tutti, inclusivo e anche esteticamente piacevole. Il percorso infatti offre una magnifica vista sulla Vallata del Tronto, s’immerge in una fitta vegetazione, costeggiando numerosi vigneti e uliveti, ma anche un ambiente fluviale, in quanto corre parallelamente al fiume Tronto. Ieri mattina, sotto un timido sole, che preannuncia l’arrivo dell’autunno, si è tenuto il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli, il presidente della Provincia Sergio Loggi, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, l’assessore regionale alla viabilità Francesco Baldelli. Un intervento che unisce mobilità, ambiente e fruibilità. Il progetto, fortemente voluto dal Comune di Colli del Tronto, rappresenta una delle prime realizzazioni del terzo mandato amministrativo del sindaco Andrea Cardilli. Si tratta di una di una delle tante inaugurazioni che caratterizzeranno il terzo mandato del sindaco. Il secondo stralcio di questo progetto includerà anche un’area picnic e un parco per i cani, per offrire spazi di svago e relax a tutti. Tra gli obiettivi del sindaco l’apertura del sottopasso veicolare a Colli. "Un’opera fondamentale – ha dichiarato il sindaco Cardilli – anche alla luce della chiusura del ponte sull’Ancaranese, che ha di fatto diviso due regioni. L’intero progetto mira a offrire sollievo al traffico, migliorare la vivibilità e valorizzare l’ambiente".

Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo tratto che viene inaugurato proprio durante la Settimana europea della mobilità. "La mobilità sostenibile è una risorsa per la comunità – ha dichiarato –, ringraziamo quanti hanno concorso nella realizzazione dell’opera, in particolare il sindaco Cardilli per l’impegno costante, nonché l’assessore regionale all’infrastrutture e viabilità Francesco Baldelli, il consigliere regionale Andrea Maria Antonini e tutti gli uffici che hanno lavorato per la realizzazione la pista. Abbiamo dei video – ha proseguito – che ci sottolineano quanto questo tratto sia importante per i disabili, questo è un progetto sostenibile e inclusivo, nato per garantire la fruibilità anche per le persone con disabilità".

Maria Grazia Lappa