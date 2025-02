Ciclopedonale sul Tronto: "Nessun intoppo, noi al lavoro per valorizzare il territorio"

In merito all’interrogazione alla Regione Marche del segretario del Pf provinciale, Francesco Ameli sul ritardo dei lavori di realizzazione del ponte sul Tronto della ciclovia Adriatica, registriamo l’intervento dell’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici della Regione Marche, Francesco Baldelli. "Stiamo lavorando per migliorare ancor di più l’inserimento dell’opera nell’ambiente naturale, per valorizzare e tutelare la grande ricchezza dell’area. Nessun intoppo e nessun indugio: avanti tutta per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Tronto, un collegamento strategico che unirà San Benedetto a Martinsicuro, le Marche e l’Abruzzo, offrendo anche nuove opportunità di sviluppo turistico – afferma Baldelli – E’ in corso una variante che permetterà di ridurre l’impatto dell’opera individuando soluzioni che riducano gli interventi provvisionali funzionali al cantiere, gli scavi e i movimenti terra oltre ad individuare una modalità alternativa in termini di varo. Soluzioni migliorative che possono essere sviluppate dopo aver messo piede nell’area dove sorgerà il ponte. Per noi è fondamentale entrare in punta di piedi in un territorio da valorizzare e riqualificare guardando alla sostenibilità più autentica, quella cioè che lega ambiente a sviluppo socioeconomico senza dimenticare la sicurezza dei lavoratori e il rispetto della vegetazione e delle specie animali che sono presenti da secoli alla foce del Tronto". La ditta aggiudicataria dell’appalto, per la realizzazione di un’opera dal valore complessivo di 3,5 milioni di euro, ha già provveduto alla cantierizzazione dell’area: lato Marche con recinzioni e piazzali per le lavorazioni, lato Abruzzo con la realizzazione della strada provvisoria di accesso al cantiere. Il tutto avvenuto prima della sospensione tecnica, prevista dalla normativa appalti, per permettere appunto la redazione della variante che consentirà di inserire nel progetto esecutivo le soluzioni migliorative di dettaglio studiate a livello costruttivo. "La politica della Giunta Acquaroli è una politica del fare – conclude Baldelli – anche per quanto concerne la mobilità ciclabile".

Marcello Iezzi