Cicloturistica in memoria di Tosti

Roccafluvione e i suoi spettacolari sentieri in versione autunnale saranno protagonisti, domani, della sesta edizione della ‘Cicloturistica delle Castagne’, valida anche come memorial Osvaldo Tosti, l’avvocato di 38 anni che nel luglio del 2018 venne travolto all’Annunziata, ad Ascoli, da un furgone mentre pedalava con la sua bicicletta da corsa. Domani per ricordarlo tre livelli di percorso alla portata di tutti i bikers, con ritrovo mattutino agli impianti sportivi e partenza poi, alle 9, da piazza Aldo Moro. La manifestazione, organizzata dal gruppo ‘Na’ pedalata na’ magnata’ si concluderà nel primo pomeriggio sempre negli impianti sportivi dove, all’arrivo, sono in programma pranzo e premiazione.