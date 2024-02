Ciclovia a Marina di Massignano. Ma ora serve il ponte sul Menocchia

La ciclovia Adriatica presto si arricchirà di un altro piccolo tratto, quello di Marina di Massignano che si collegherà a Campofilone. Un traguardo reso possibile dopo l’acquisto del terreno retrospiaggia concluso di recente dal comune di Massignano. "E’ stato approvato il progetto definitivo/esecutivo della pista ciclabile che verrà realizzata nel retrospiaggia di Marina di Massignano, frutto di una lunga e proficua collaborazione del nostro Comune con l’assessorato e lo staff tecnico della Regione Marche, cui seguirà a breve la relativa gara di appalto – afferma il sindaco Massimo Romani –. Il possesso dell’area, acquistata la scorsa settimana, era la condizione indispensabile affinché il comune di Massignano, insieme ad altri tre Comuni della costa, rientrasse prioritariamente nella progettazione e finanziamento da parte della Regione per la realizzazione della ciclovia. La realizzazione di questa importante infrastruttura insieme alla successiva riqualificazione di tutta l’area di retrospiaggia apporterà inevitabilmente grossi vantaggi alle strutture turistico/ricettive, ai concessionari di spiaggia, alle associazioni, ai residenti e ai numerosi turisti e avventori che tutti gli anni, sempre più numerosi, frequentano il nostro meraviglioso litorale". L’ampliamento delle piste ciclabili viene seguito con molta attenzione anche dal sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni che nei mesi scorsi si è recato in Regione proprio per verificare la situazione riguardante il prolungamento della pista ciclabile, che adesso si interrompe sull’argine sud del torrente Menocchia, verso nord. "Bisogna realizzare il ponte sul Menocchia per arrivare a Marina di Massignano e da lì al tratto già esistente a Marina di Campofilone che poi arriva a Marina di Altidona. I fondi ministeriali la Regione li ha, manca il progetto esecutivo, cosa che ho sollecitato poiché ritengo che si tratti di un’opera strategica. Noi gli stiamo addosso".

Marcello Iezzi