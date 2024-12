Ciclovia del Tesino: entro fine dicembre concluso il primo tratto

Entro la fine del mese dovrebbero essere completati i lavori di realizzazione del primo tratto della ciclovia del Tesino. Considerati i ritardi dovuti alle trattative fra Comune e Ferrovie dello Stato per transitare sotto il ponte, la ditta Vincenzo Lupi, che si è aggiudicata l’appalto, da alcune settimane ha ripreso le attività, ma non è certo che riesca a completare l’opera nei termini previsti, cioè entro dicembre. Il Comune, in ogni caso, sembra essere pronto a concedere una proroga per posticipare i lavori nei primi giorni di gennaio. Gli operai della Ditta appaltatrice hanno proceduto alla rimozione della folta vegetazione che si era impadronita delle opere già realizzate, ha sistemato il nuovo telo di protezione ed ha sistemato la base del tracciato che corrisponde ai primi 250 metri di pista. Ma c’è ancora da fare molte altre opere. La ciclovia, progettata dai tecnici del Consorzio di Bonifica della regione Marche, collegherà 9 comuni in bicicletta: da Grottammare fino a Rotella per una distanza di 36 chilometri. Quale ente capofila della ’Ciclovia turistica del Tesino’, il comune di Grottammare ha ottenuto il contributo di 300mila euro.