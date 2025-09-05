Ciclovia del Tronto, ci siamo Partono i lavori sui ponti in legno

La prossima settimana inizieranno i lavori di sistemazione dei due ponti di legno lungo la ciclovia del Tronto, che si trovano nel territorio di Monteprandone. Dopo un lungo braccio di ferro tra enti, per stabilire di chi fosse la competenza, grazie all’impegno del consigliere comunale Matteo Spinozzi e del sindaco Sergio Loggi si è trovata la soluzione. In totale sono stati reperiti 20 mila euro del Genio civile e 1.700 euro del Bim Tronto. Il primo intervento, quello più consistente, riguarda il ponticello a est, quello vicino ai confini con il territorio di San Benedetto, rimasto chiuso per molti mesi poiché erano venute a mancare le condizioni di sicurezza con la perdita delle protezioni laterali completamente marce e di alcune tavole del piano carrabile. In condizioni precarie versa anche il ponticello verso ovest ai confini con il comune di Monsampolo che, però, non è stato mai chiuso al transito di pedoni e ciclisti. Ora i lavori prevedono il montaggio di parapetti protettivi laterali di ferro, sicuramente più resistenti e duraturi rispetto a quelli di legno, e la sistemazione del piano carrabile con la sostituzione delle tavole ammalorate.

I lavori, già affidati a una ditta del territorio, saranno coordinati dall’ufficio tecnico comunale. Va aggiunto che il ponticello sul versante sud, il più disastrato, è stato riaperto un paio di mesi fa con un intervento provvisorio del Comune con la realizzazione di un parapetto rimediato, al fine di garantire la sicurezza dei passanti, in attesa dei lavori definitivi. Il sindaco Loggi ha ribadito che la manutenzione dei due ponticelli non sarebbe stata di competenza del Comune, ma poiché si trovano sul proprio territorio è stato profuso il massimo impegno per risolvere il problema: riattivare e mettere in sicurezza una infrastruttura frequentata da pedoni e ciclisti. Marcello Iezzi