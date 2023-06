Ciip, Dibattito Acceso al Consiglio Comunale su Stato di Agitazione dei Lavoratori

A pochi giorni dalla commissione in cui i referenti della Ciip hanno esposto il bilancio consuntivo della partecipata, le politiche gestionali della società continuano ad animare il dibattito, che si è protratto nel consiglio comunale di martedì, e ha incluso anche la polemica sullo stato di agitazione portato avanti da lavoratori e sindacati. È proprio su quest’ultimo punto che la discussione ha assunto toni piuttosto accesi, e nello specifico a partire dall’intervento di Simone De Vecchis. Il consigliere del gruppo misto di minoranza infatti ha citato una missiva della Ciip in risposta ai sindacati, che hanno prolungato lo stato di agitazione del 2022 voluto per rinnovare il confronto con il vertice della partecipata sull’applicazione del contratto collettivo nazionale, la situazione occupazionale, l’esternalizzazione di servizi e la gestione dei turn over. Nella lettera, dice De Vecchis, la Ciip avrebbe dichiarato l’intenzione di valutare eventuali azioni legali a tutela della propria immagine. Affermazioni che al consigliere non sono piaciute neanche un po’. "Ricordo al sindaco che uno dei suoi capolavori è stato quello di riconfermare Giacinto Alati alla presidenza della Ciip – ha tuonato De Vecchis – Spero che anche il primo cittadino si aggreghi nel censurare queste frasi, e che non sia debole con i forti e forte con i deboli". Con un articolato passaggio sul bilancio, quindi, Paolo Canducci ha definito "inadeguato" l’organismo direttivo della società. "Da quando c’è stato il terremoto – ha aggiunto il consigliere - ci viene detto che c’è la crisi idrica, però passano gli anni e le soluzioni non ci sono: mezza San Benedetto usa, per 12 mesi l’anno, i pozzi di Fosso dei Galli. Quella che doveva essere un’emergenza è diventata una regola. Eppure l’investimento più importante è quello per la potabilizzazione del lago di Gerosa. È questo il futuro che aspetta il nostro territorio? Nonostante sia stata indicata più volte la possibilità di prelevare all’Ambro, l’ostacolo sarebbe il Parco dei Sibillini. Di fronte ad un’emergenza idrica credo ci sia un interesse prevalente, per cui si può trovare un equilibrio per la captazione di acqua". Dura, la replica del sindaco Spazzafumo: "Quando si è dovuto rinnovare il presidente e tutte le altre cariche – ha asserito il primo cittadino - io sono stato l’unico sindaco a portare un’alternativa, che poi non è stata accettata. Poi tutti quanti abbiamo deciso di andare su Alati, anche perché tutti gli altri sindaci che dovevano predicare il rinnovamento si erano già allineati".

g.d.m.