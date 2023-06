Ciip, i conti tornano L’opposizone attacca su aumenti e qualità

Bilancio sano, ma l’opposizione torna a lamentare l’aumento delle tariffe e la scarsa qualità dell’acqua. Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare l’ex premier Silvio Berlusconi e il pensiero rivolto a Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è stato il bilancio consuntivo della Ciip relativo al 2022 ad animare il consiglio comunale. "Nonostante tutto possiamo ammirare un bilancio sano – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Con responsabilità è stata gestita una situazione molto complicata". Nell’occasione Angela Maria Domizi ha illustrato il rendiconto, accompagnata dal presidente Giacinto Alati e dal dirigente Cesare Orsini, prima che lo stesso verrà presentato per l’approvazione all’assemblea dei comuni del prossimo 29 giugno. Un bilancio che allo scorso 31 dicembre ha fatto registrare un risultato positivo di quasi 2milioni (1.888.829 euro per l’esattezza), contro gli oltre 6milioni del 2021. Tanti i fattori che hanno influito negativamente, soprattutto l’aumento dei costi (incremento del 30% circa) che si abbattuti a livello nazionale dopo il recente conflitto in Ucraina. Ad essere aumentato è stato il valore del fatturato, arrivato a superare complessivamente i 55milioni (contro i 50 del 2021), di cui 22milioni costituiti dai ricavi dell’acquedotto dalle utenze domestiche e 11milioni da utenze non domestiche. Ai quali si sono poi aggiunti gli oltre 4milioni dai ricavi delle fognature e i 10 della depurazione, entrambi relativi ad utenze domestiche. Proprio queste ultime costituiscono l’89% delle utenze gestite dalla Ciip che consumano il 74% delle risorse distribuite concorrendo ai ricavi per il 69%. Sul fronte spese invece il 2022 ha visto un incremento dei costi operativi legati anche alla ripresa in gestione degli impianti di Santa Maria Goretti e Campolungo. Dal 2016 ad oggi, a causa della crisi idrica sono stati spesi 17.8milioni. Un aumento imputabile, sia per quanto riguarda il 2021 che per il 2022, all’impiego intensivo degli impianti di soccorso di Castel Trosino, Fosso dei Galli, Santa Caterina e dai pozzi di Capodacqua. Situazione che ha costretto il consorzio a lasciare il classico sistema a caduta per abbracciare quello a sollevamento. Nel 2022 la Ciip inoltre ha realizzato nuovi investimenti per 26.6milioni, pari al 103% di quelli previsti dal Pef e pari a 25.8milioni. Ridotte infine le perdite idriche lineari passate dal 4,98% del 2021 al 4,41% del 2022.

mas.mar.