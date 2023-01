Ciip, le tariffe fanno discutere la minoranza

Ai consiglieri comunali, o perlomeno ad una parte dei rappresentanti di San Benedetto, la relazione della Ciip sul bilancio previsionale 2023 non è piaciuta affatto. A far mugugnare la minoranza, ma non solo, è soprattutto il capitolo delle tariffe, che subiranno un aggravio nel corso dei prossimi anni. In realtà tale decisione era stata presa già lo scorso novembre, ma i vertici del consorzio l’avevano comunicata lasciando aperto lo spiraglio del riequilibrio nel corso del 2023.

Spiraglio che non è affatto stato chiuso: nell’incontro in sala consiliare, il direttore Giovanni Celani e il dirigente Cesare Orsini hanno spiegato, però, che la riduzione del conguaglio di giugno è strettamente legata al reperimento di ingenti risorse statali. Tale operazione potrà essere coperta solo in parte, invece, dall’eventuale diminuzione dei costi dei materiali e dell’energia.

Novità che hanno fatto storcere il naso al presidente di commissione bilancio, Paolo Canducci: "Durante la commissione di ieri – due giorni fa, nda - è emerso chiaramente che per evitare l’aumento delle tariffe, già deliberato dall’Ato, servirà trovare almeno 20 milioni a fondo perduto – spiega il capogruppo di Europa Verde – per ridurre la quota di investimenti a carico della Ciip: praticamente un miracolo. Questo vuol dire che purtroppo i cittadini, molto probabilmente, dovranno tenersi gli aumenti".

La strada, insomma, sarebbe tutta in salita. Ma il vertice comunale dovrebbe comunque percorrerla per raggiungere l’obiettivo.

"A mio avviso – continua Canducci - se l’unica strada è quella dei fondi, anche il sindaco di San Benedetto deve affiancare la Ciip nel sollecitare gli organismi nazionali, così come il commissario al terremoto, a stanziare queste risorse".

Altre critiche provengono dalla stessa maggioranza. "Non sono propriamente soddisfatta dall’incontro in commissione – sostiene Luciana Barlocci (Rivoluzione Civica) – Capisco che la Ciip abbia le sue criticità, ma l’aumento andrebbe calibrato diversamente: bisognerebbe aumentare la percentuale di scarico sui mutui".

"Se l’aggravio ricade per il 33 per cento sulle bollette non va poi tanto bene – prosegue Barlocci nel suo ragionamento –. Oltretutto mi sconvolge l’ammontare dei costi relativi al personale amministrativo, che si compone di tantissime – forse troppe – unità. Devo anche registrare che la maggioranza è stata silente, persino i membri che in passato hanno portato la bandiera del cambiamento".

La frecciatina, va da sé, è indirizzata al capogruppo di Rivoluzione Civica, Simone De Vecchis.

Giuseppe Di Marco