Ciip, Perosa nuovo presidente: "Per far scendere le bollette serve trovare nuove sorgenti"

L’assemblea della Ciip ha ratificato ieri pomeriggio l’elezione del nuovo presidente, il sambenedettese Marco Perosa. Succede a Maddalena Ciancaleoni che continuerà a far parte del Cda del gestore delle acque delle province di Ascoli e Fermo, insieme a Riccardo Tassi, Gabriele Romanelli e Sara Ciriaci. Giovanni Celani confermato direttore generale. Il Collegio dei Revisori è composto da Maurizio Marucci, Laura Remoli e Roberto Giacomini. "Ringrazio tutti i sindaci, avverto un importante senso di responsabilità, per cui lavorerà per unire la comunità e facilitare l’ascolto, perché soltanto ascoltando e favorendo relazioni potremo affrontare le sfide che ci attendono e che dobbiamo vincere per il bene del territorio" ha detto Perosa subito dopo l’elezione aggiungendo che "per abbassare le tariffe sarà necessario ottimizzare i costi e andare alla ricerca di nuove sorgenti, ragionando in una prospettiva di medio e lungo termine". Non è mancata qualche punzecchiatura fra i sindaci. Quello di San Benedetto Spazzafumo ha rivendicato la scelta di Perosa e "la politica di rinnovamento che dovrà portare ad obiettivi strategici"; il sindaco di Ascoli Fioravanti ha auspicato "la massima collegialità, perché purtroppo non sono sempre tempi di pace, ci sono imprevisti. Avremo anni difficili e, per il bene del territorio, spero che ci sia unità, al di là di destra o sinistra, mettendo in cima l’attenzione ai territorio di montagna". La seduta è stata aperta con l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, che si chiude con un risultato positivo: circa 8,4 milioni di euro di utile netto. E’ stato l’ultimo atto del mandato della presidente Ciancaleoni, dei consiglieri di amministrazione Gianluca Pompei, Fausto Raschioni, Nives De Angelis e Pamela Cocci che lasciano la Ciip spa dopo un percorso contraddistinto da sfide complesse. Il valore di questo lavoro è stato riconosciuto anche a livello nazionale. Con la delibera Arera n. 225/2025, Ciip è stata gratificata con oltre 1,7 milioni di euro di premialità per la qualità tecnica del servizio. L’azienda si colloca tra i migliori gestori in Italia su oltre 200 operatori monitorati: 19ª per contenimento delle perdite idriche, 7ª per qualità dell’acqua di rubinetto, 10ª per qualità dell’acqua depurata. Nel suo intervento conclusivo, Ciancaleoni ha rivolto un ringraziamento a tutta la struttura Ciip. "Grazie a chi mi ha dato fiducia, a chi ha condiviso il peso delle scelte, a chi ha continuato a lavorare con passione anche nei momenti più difficili. Ciip è nelle mani giuste. Il futuro è già cominciato".

Peppe Ercoli