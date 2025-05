"Ciip, puntiamo su Gianluca Pompei"

Elezioni Ciip, per San Benedetto Viva il nome su cui puntare è quello di Gianluca Pompei, già consigliere della partecipata. La lista esprime il proprio pensiero in merito: "La maggioranza si è chiaramente, compattamente e ripetutamente espressa su quale sia il nome più autorevole per rappresentare gli interessi della città e del territorio alla guida della Ciip – si legge nella nota – Avendo condiviso il giudizio positivo sulla gestione societaria nell’ultimo triennio, è risultato del tutto naturale che la figura più adatta a dare continuità al lavoro svolto sin qui fosse quella del consigliere di amministrazione in carica, indicato da San Benedetto, Gianluca Pompei".