Ciip, un certificato per l’inclusione

"Una certificazione a conferma dell’impegno e della capacità dell’azienda di creare un ambiente di lavoro sempre più attento all’equità e all’inclusione". È l’attestato per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 ottenuto dalla Ciip. La certificazione, con validità triennale, è stata rilasciata da Rina Veritas, ente certificatore accreditato, a seguito di un processo di audit che ha riconosciuto l’impegno concreto di Ciip Spa nel valorizzare la diversità e nel favorire significativamente i processi di inclusione all’interno dell’azienda. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso strategico intrapreso con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione Ciip di un Comitato Guida per la Parità di Genere, nato con l’obiettivo di garantire un’architettura di opportunità eque e trasparenti a tutti i dipendenti di Ciip Spa e dare loro la possibilità di esprimere la propria unicità e il proprio talento, per rafforzare anche il senso di appartenenza all’azienda.