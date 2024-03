Cimitero, arrivano 174mila euro

Sono stati trasferiti i primi 174mila euro al Comune di Rotella per l’intervento di recupero del cimitero della frazione di Castel di Croce. A firmare il decreto è stato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. L’intervento, che complessivamente ammonta a 872mila euro, fa parte delle opere programmate dall’ordinanza speciale 36, che prevede interventi di ricostruzione nei comuni di Force, Rotella, Sant’Angelo in Pontano. La progettazione è stata completata e ora potranno partire le procedure per l’affidamento della fase iniziale dei lavori. Il cimitero di Castel di Croce è stato gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. Il blocco ovest e il muro di cinta nord hanno subito distacchi e crolli, così come anche il blocco nord est e sud hanno mostrato lesioni gravi. Il ripristino del cimitero prevede un’attenta pianificazione: sarà infatti preparato un nuovo blocco provvisorio di 60 loculi, per consentire al cantiere di ricostruzione di operare liberamente. "Le ordinanze speciali in deroga sono uno straordinario strumento normativo che però va tradotto in procedure e cantieri, per far sì che risorse e progetti non restino solo sulla carta - dichiara Castelli -. In questi mesi stiamo imprimendo un’accelerazione notevole all’attuazione di queste ordinanze che, specialmente nei Comuni più colpiti, rappresentano la possibilità non solo di avviare importanti opere di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, ma pongono le basi anche per la ricostruzione privata".