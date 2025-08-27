Cimitero e nuovo palazzetto dello sport, procedono i lavori

Fuga dall'ateneo
Cronaca
CronacaCimitero e nuovo palazzetto dello sport, procedono i lavori
27 ago 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
Ad Arquata sorgerà un nuovo palazzetto dello sport. Ciò grazie alla generosità della Croce Rossa Italiana che ha integrato le risorse stanziate dalla struttura commissariale e ha assunto il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento in sinergia con Usr e Comune. "Abbiamo effettuato un sopralluogo al cantiere per constatare come i lavori stiano progredendo in fretta – spiega il commissario Guido Castelli -. Questa è un’opera molto attesa dalla comunità, restituirà uno spazio di aggregazione, sport e socialità. Con l’occasione abbiamo anche visitato il cantiere della nuova sede del Comune, dove l’opera è pressoché ultimata. La ricostruzione passa anche da qui: ridare luoghi di incontro e di crescita ai cittadini, in particolare ai più giovani, che sono il futuro di questa terra". Intanto, lunedì è stato invece riaperto il cimitero di Pescara del Tronto, reso inagibile dai danni causati dal sisma. L’area torna a essere un luogo dove la comunità può piangere i propri cari. "In questo luogo riposano molte vite spezzate quella drammatica notte del 24 agosto del 2016 – prosegue Castelli -. La riapertura di questo spazio non è solo un passo avanti nella ricostruzione fisica, ma un gesto di profondo rispetto per le vittime e i propri cari". "La simbolica cerimonia di riapertura è stata un momento importante e profondamente sentito, nel ricordo delle numerose vittime che la nostra comunità ha pianto in quella tragedia – commenta, infine, il sindaco arquatano Michele Franchi -. Il cimitero di Pescara del Tronto è tra i primi ad aver visto completati gli interventi: poter restituire alla cittadinanza questo luogo di memoria e raccoglimento, proprio all’indomani del nono anniversario del sisma, rappresenta un passaggio importante e carico di emozione".

m. p.

© Riproduzione riservata

