Cimitero e nuovo palazzetto dello sport, procedono i lavori

Ad Arquata sorgerà un nuovo palazzetto dello sport. Ciò grazie alla generosità della Croce Rossa Italiana che ha integrato le risorse stanziate dalla struttura commissariale e ha assunto il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento in sinergia con Usr e Comune. "Abbiamo effettuato un sopralluogo al cantiere per constatare come i lavori stiano progredendo in fretta – spiega il commissario Guido Castelli -. Questa è un’opera molto attesa dalla comunità, restituirà uno spazio di aggregazione, sport e socialità. Con l’occasione abbiamo anche visitato il cantiere della nuova sede del Comune, dove l’opera è pressoché ultimata. La ricostruzione passa anche da qui: ridare luoghi di incontro e di crescita ai cittadini, in particolare ai più giovani, che sono il futuro di questa terra". Intanto, lunedì è stato invece riaperto il cimitero di Pescara del Tronto, reso inagibile dai danni causati dal sisma. L’area torna a essere un luogo dove la comunità può piangere i propri cari. "In questo luogo riposano molte vite spezzate quella drammatica notte del 24 agosto del 2016 – prosegue Castelli -. La riapertura di questo spazio non è solo un passo avanti nella ricostruzione fisica, ma un gesto di profondo rispetto per le vittime e i propri cari". "La simbolica cerimonia di riapertura è stata un momento importante e profondamente sentito, nel ricordo delle numerose vittime che la nostra comunità ha pianto in quella tragedia – commenta, infine, il sindaco arquatano Michele Franchi -. Il cimitero di Pescara del Tronto è tra i primi ad aver visto completati gli interventi: poter restituire alla cittadinanza questo luogo di memoria e raccoglimento, proprio all’indomani del nono anniversario del sisma, rappresenta un passaggio importante e carico di emozione".

m. p.