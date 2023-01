Cimitero, lavori di restauro nella storica cappellina

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di restauro della storica cappellina nel cimitero di Grottammare, che da decenni non è più utilizzata a causa dello stato in cui versa. La struttura, risalente al 1875, rappresenta un elemento di pregio della parte vecchia del civico cimitero ed è un manufatto a croce greca realizzato con mattoni a vista. La cupola ottagonale con apice a lanterna e finestre in tutti i lati, erano completamente deteriorate dal passare del tempo, con tutti i vetri sfondati. L’intervento di ristrutturazione viene eseguito dall’impresa di costruzioni Travaglini Domenico & Francesco srl di Offida, per un importo complessivo di 47 mila euro. Il progetto è stato redatto dall’architetto Carminio Spinucci. I lavori dovevano essere eseguiti già un anno fa, ma poi la Soprintendenza delle Belle Arti di Ancona ha chiesto di apportare alcune modifiche che hanno comportato lo slittamento dell’esecuzione delle opere. Va ricordato che la Giunta, a suo tempo, ha approvato anche il progetto che prevede il ripristino del rivestimento del portale di attraversamento del terzo blocco dei loculi, che è ancora interdetto dal rischio distacco del rivestimento di marmo. Anche in questo caso è stato approvato il progetto, ma i lavori da 25mila euro non sono ancora iniziati.