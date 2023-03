Cimitero, l’intervento: "Vogliamo un altro impianto di cremazione"

Cosa si intende fare dei servizi cimiteriali della riviera? Una domanda che negli ultimi giorni ha fatto il giro della città, a seguito dell’ipotesi fatta emergere dall’associazione Cittadinanzattiva in merito ad una sua possibile esternalizzazione. "Sembra – scrivono i referenti del comitato – che l’amministrazione comunale voglia esternalizzare i servizi cimiteriali. Il ‘forse’ è d’obbligo nonostante le insistenti voci dicano il contrario e, in attesa che l’argomento possa essere chiarito, Cittadinanzattiva esprime a priori forte preoccupazione riguardo un servizio dal quale l’amministrazione trae un vantaggio economico per la collettività visto che lo gestisce in collaborazione con la Multiservizi". Sulla questione, pertanto, l’associazione chiede alla minoranza sambenedettese di fare chiarezza, ed è possibile che questa se ne occupi nei prossimi giorni, probabilmente tramite interrogazione. "Ci rivolgiamo pertanto alla vigilanza del consiglio comunale – concludono i membri di Cittadinanzattiva – affinché si faccia chiarezza per il bene della collettività". L’idea di un appalto esterno si è fatta strada a seguito di alcune indiscrezioni che hanno visto una società esterna interessarsi al servizio. A rendere conto di come stiano le cose è il sindaco Antonio Spazzafumo, che effettivamente si è incontrato con i rappresentanti di un’azienda. "Non intendiamo esternalizzare i servizi cimiteriali – dice il sindaco rivierasco – anche perché attualmente, gestiti dall’Azienda Multiservizi, funzionano molto bene. Per migliorarsi, però, bisogna confrontarsi con le realtà che abbiamo attorno, e quindi ho ricevuto una società di settore: alla base di questo incontro, quindi, c’è semplicemente la mia curiosità di sapere come si lavora in altre città. Si è trattato, insomma, di una semplice visita di cortesia, che non avrà alcuna influenza sulle nostre scelte future né sull’operato dell’amministrazione comunale". L’ambito, comunque, rimane un calderone in ebollizione, anche se in tutt’altro senso. Spazzafumo infatti coglie l’occasione per annunciare nuovi lavori al cimitero: "Vogliamo realizzare un ulteriore impianto di cremazione – spiega il primo cittadino – è un mio vecchio pallino e con il tempo ci arriveremo. Credo sia anche giusto ricordare che nel recente passato ho già posto in essere interventi per il ripristino del decoro nel cimitero: è una parte fondamentale della nostra città e merita attenzione costante. Lì risiede la nostra storia: una storia che dobbiamo onorare per proiettarci verso il futuro".

g. d. m.