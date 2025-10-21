Cimitero per cani e parco polivalente

Fare un parco polivalente, e non solo un’area per animali d’affezione, al terreno Rambelli al confine fra San Benedetto e Acquaviva. È questa l’intenzione dell’amministrazione comunale sull’appezzamento in zona nord donato al comune tramite lascito testamentario. Proprio ieri mattina, nella sede municipale di viale De Gasperi, si è tenuta una riunione tecnica per capire come procedere con questa importante iniziativa, fortemente voluta da Umberto Pasquali, Martina De Renzis e Simone De Vecchis, da poco rientrato in maggioranza. Della questione si parla da anni e inizialmente il vertice comunale aveva intenzione di utilizzare la superficie per generare una sorta di ‘oasi’ per cani ed altri amici animali. Il fatto però è che il lotto è molto grande per realizzarci solo un cimitero per animali – con annesso servizio di cremazione – una pensione per cani e un canile. L’idea, quindi, è di prevedere un vero e proprio parco con diverse funzioni, magari anche con giochi e percorsi ciclabili. Una parte del parco ovviamente verrebbe dedicata alla funzione ‘pet friendly’. Per fare ciò, comunque, servono molti altri passaggi. Mesi fa sono stati commissionati dei carotaggi per vedere se il terreno fosse compatibile o presentasse impedimenti, come falde idriche sotterranee. Le indagini hanno dato esito favorevole, quindi ora spetta agli uffici predisporre una variante per dare al lotto una destinazione d’uso da ‘agricolo’ a ‘verde pubblico’. Quindi si dovrà approvare un Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), un progetto di fattibilità tecnico-economica e infine gli elaborati definitivi prima di andare a bando. Nel frattempo occorrerà individuare specifiche risorse per finanziare l’iniziativa: questa potrebbe essere concretizzata attraverso un project financing oppure in collaborazione con l’Azienda Multiservizi. Questo del parco polivalente e ‘pet friendly’ non è l’unico intervento a tema animali d’affezione che viene discusso in comune. Non sono in pochi, per esempio, a chiedere spiagge per animali sul litorale sambenedettese. Un’ipotesi, in tal senso, prevedrebbe il ridimensionamento delle attuali concessioni – la cui gestione andrà a bando nel 2027 – per definire spazi di altro tipo, come spiagge libere o, appunto, tratti di arenile destinati agli amici a quattro zampe. Invece per quanto riguarda villa Rambelli, l’amministrazione ha già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il suo restauro, che sarà finanziato con risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione post sisma del 2016: ben 3,5 milioni. Va ricordato che la struttura ottocentesca venne lasciata al comune nel 1999, a condizione che la stessa e il giardino nel quale è immersa divenissero un museo intitolato a ‘Sestili Anna Maria in Rambelli, Gaia Rambelli e Dott. Pietro Paolo Rambelli’.

Giuseppe Di Marco