Cimitero per cani, ipotesi project financing

Anche nel caso del cimitero per cani, in comune si valuta l’ipotesi project financing. Se anche i tempi sono prematuri per prendere una decisione di questo tipo, la realizzazione di una struttura per animali d’affezione potrebbe conoscere presto degli ulteriori sviluppi: gli uffici di Viale De Gasperi, infatti, sono al lavoro per redigere una variazione alla destinazione d’uso del terreno che dovrebbe ospitare il complesso, dopodiché si valuterà come procedere per assicurarsi le risorse economiche necessarie a portare avanti la pratica. Va detto che, in tal senso, tutto sta procedendo secondo i piani: a maggio infatti sono arrivati i risultati dei carotaggi effettuati dall’Azienda Multiservizi al loto Rambelli, al confine con Acquaviva, che escludono la presenza di falde acquifere o altri fattori ostativi all’edificazione. Il terreno, in poche parole, è idoneo. A questo punto la palla passa all’urbanistica, che dovrà rendere l’appezzamento adeguato in termini di norme tecniche. Infine, si passerà a definire il ‘come’. In tal senso le idee sono diverse: si potrebbe realizzare il cimitero in partnership con la stessa Multiservizi, oppure emanare un avviso di manifestazione d’interesse per concretizzare l’iniziativa tramite project. In quel caso, ovviamente, l’ente rivierasco lavorerebbe in collaborazione con un privato.

Va ricordato, peraltro, che il cimitero metterebbe a disposizione anche un servizio di cremazione, e che oltre a questa struttura ci sarebbe anche un altro canile e una pensione per cani. Progetti da sempre sostenuti, in maggioranza, da Umberto Pasquali e Martina De Renzis. Il problema delle falde idriche sotterranee, peraltro, è di fondamentale importanza anche per un altro importantissimo progetto: il rifacimento della vasca esterna alla piscina comunale. Il comune infatti ha dovuto rivisitare l’elaborato, che inizialmente partiva dalla struttura esistente, salvaguardandone l’80%. Visto l’innalzamento della falda di Porto d’Ascoli, però, si dovrà demolirla e rifarla da capo. Anche il costo lieviterà, da 3,1 a 3,8 milioni di euro. Per rimanere in tema project, questo stesso percorso potrebbe essere utilizzato per tutt’altra iniziativa: la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza San Giovanni Battista, altro pallino di Pasquali per migliorare la vivibilità del centro cittadino. In alternativa all’area di sosta sotterranea, si è pensato di fare un parcheggio multipiano. Le aree papabili sarebbero, in tal senso, piazza Caduti del Mare e piazza Chicago Heights.

Giuseppe Di Marco