Cimitero: trasporti elettrici e nuova viabilità

Le cento torri si preparano a commemorare i propri defunti. La cittadinanza si avvicina alla sentita ricorrenza del 2 novembre, un momento vissuto da sempre con particolare partecipazione da tutte le famiglie ascolane. L’amministrazione comunale, la protezione civile, la croce verde e le altre associazioni locali di volontari si stanno già organizzando per non far venire meno tutta una serie di servizi in grado di favorire l’accessibilità al cimitero civico soprattutto per anziani, disabili e utenti con difficoltà motorie. Proprio nel corso di questi giorni è stata posizionata un’apposita cartellonistica, sia all’ingresso principale posta (lato est) che ai cancelli della zona vecchia (lato sud), per avvisare i cittadini della possibilità di poterne usufruire.

Sarà di certo disposta la chiusura temporanea ed immediata di tutti i cantieri esistenti all’interno del cimitero per il periodo previsto fino a domenica 5 novembre. Già all’esterno si è provveduto nel corso delle recenti settimane a ripulire le pareti dello stesso da scritte e brutture, al fine di riconsegnare quel giusto e meritato decoro ad una zona di rispetto come questa. Alle due entrare inoltre sarà presente in forze la croce verde che attraverso il prezioso contributo dei suoi volontari si metteranno a disposizione dei cittadini per venire incontro alle varie esigenze. Da sabato scorso è già attivo il servizio con il quale sono state messe a disposizione delle macchine elettriche per chi ha difficoltà di deambulazione.

Un modo per far sì che tutti possano spostarsi e raggiungere agevolmente i propri cari anche all’interno del cimitero. Il servizio dopo essere stato attivo nell’ultimo fine settimana riprenderà ininterrottamente a partire da venerdì 27 per poi essere garantito tutti i giorni, anche in questo caso fino a domenica 5 novembre, con orario dalle 9 alle ore 18. In questo periodo sarà intensificato anche il servizio urbano che aumenterà il numero di corse previste fino al piazzale antistante. Infine, come di consueto, seguirà anche un’apposita regolamentazione della viabilità della zona ovest del quartiere di Borgo Solestà. In via San Serafino da Montegranaro e nel tratto di via Verdi in direzione cimitero, così come in via Pergolesi e via Vivaldi, sarà disposto il divieto di circolazione in alcune fasce orarie per tutti i veicoli, fatta eccezione per taxi e bus autorizzati. I momenti clou saranno indubbiamente legati alla giornata di giovedì 2 con il cerimoniale che vedrà la presenza di tutte le autorità politiche, militari, civili e religiose. Al pomeriggio alla chiesa cimiteriale si terrà la consueta santa messa poi seguita dalla visita all’interno del cimitero con l’apposizione delle corone di alloro negli spazi dedicati a caduti e partigiani.

