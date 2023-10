Cinecircolo ’Don Mauro’, si riparte. Grandi ospiti per le attività in arrivo

Ospiti di spessore quelli che arricchiranno la serie di attività del circolo di cultura cinematografica ‘Don Mauro – Nel corso del tempo’ di Monticelli. Gli appuntamenti programmati sono stati presentati ieri mattina nella sala Morgante di casa Regina Apostolorum. "Vogliamo cogliere l’occasione per sottolineare in questo primo mese alcuni momenti che vedranno la presenza di ospiti rilevanti – commenta don Giampiero Cinelli –. Inizieremo giovedì 5 ottobre con la presentazione alle 18.15 del libro ‘Emanuele nella battaglia’ scritto dal regista Daniele Vicari. Alle 19.45 ci sarà un apericena poi seguito alle 21 dalla proiezione del film Orlando che vede Michel Placido come protagonista". L’ingresso è gratuito, ma sarà necessario prenotare (via whatsapp al 3318354935) qualora si decida di prendere parte anche al momento conviviale. Lo stesso regista Vicari ha commentato attraverso un video messaggio: "Sono particolarmente grato al cinecircolo ‘Don Mauro-Nel corso del tempo’ che proporrà agli spettatori di Ascoli una rassegna dei miei film più cari e sono in attesa di poter condividere con il pubblico i titoli che sono stato il frutto di una mia ricerca personale fatta nel corso del tempo. Sono molto felice di poter essere ad Ascoli tra qualche giorno".

La retrospettiva proseguirà giovedì 12 con ‘Il giorno e la notte’. Giovedì 2 novembre invece sarà la volta di ‘Sole, cuore amore’, con Isabella Ragonese ed Eva Grieco. Giovedì 9 novembre verrà proiettato ‘Diaz’ con Claudio Santamaria ed Elio Germano. Giovedì 25 gennaio 2024, alle 21 si concluderà il ciclo con ‘Prima che la notte’. Con questo titolo inizierà la retrospettiva, in via di definizione, poi dedicata all’attore Fabrizio Gifuni. A ciò si aggiungeranno altre iniziative come quella di sabato 7 ottobre in occasione del mese internazionale dell’Alzheimer allestite in collaborazione con l’associazione familiari di persone con demenza Anchise e comune e che vedranno in scena ‘Quel posto nel tempo’ con Leo Gullotta. Nell’occasione il regista Giuseppe Alessio Nuzzo sarà presente in sala. A chiudere il un altro grande appuntamento con la proiezione di ‘Ti mangio il cuore’, prevista per mercoledì 25 ottobre, regia di Pippo Mezzapesa con Elodie e Francesco Patanè.

Massimiliano Mariotti