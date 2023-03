Cinecircolo, stasera c’è ’Pane e tulipani’

Appuntamento stasera, alle 21, al circolo ‘Don Mauro’ a Ss. Simone e Giuda a Monticelli, con la rassegna ‘Il gusto e il giallo nel cinema’. In programma ‘Film con delitto’: verrà proiettato il pluripremiato ‘Pani e tulipani’, film di Silvio Soldini con Licia Maglietta, Bruno Ganz, Giuseppe Battiston, Marina Massironi e Antonio Catania, che inizia con una gita turistica in pullman durante la quale, Rosalba, casalinga di Pescara, viene dimenticata in un autogrill. Il film sarà abbinato a un evento teatrale: il Laboratorio Minimo Teatro presenterà ‘Tressette col morto’, una piece in cui tutti gli intervenuti, divisi in squadre, ricercheranno l’assassino: una sorta di ‘cena con delitto al cinema’. L’ingresso alle proiezioni è riservato ai soci, ma è possibile associarsi all’inizio di ogni serata (tessera annuale 8 euro, giovani fino a 25 anni 5 euro).