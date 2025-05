Cineforum, successo per il teatro Concordia

Riviera a tutto cinema: che sia la volta buona? Se è vero che la settima arte deve ripartire dalla provincia, dove le iniziative non rischiano di disperdersi e possono essere valorizzate dal bacino d’utenza, allora forse San Benedetto potrebbe rappresentare un caso interessante. Dopo anni di crisi dovuto all’emergenza sanitaria e all’exploit incoercibile delle piattaforme streaming, la costa picena punta sulla proiezione di film per riconsegnare la cultura in mano a cittadini e turisti. Questo discorso vale tanto per il cineforum ‘Buster Keaton’, che nella stagione appena conclusa ha registrato numeri estremamente incoraggianti, sia per il Palariviera, che mira ad aumentare l’offerta per Porto d’Ascoli. Le statistiche, intanto, sorridono al cinema teatro ‘Concordia’: dall’inizio del ciclo 2024-2025, infatti, il ‘Buster Keaton’ ha totalizzato 1.175 tessere e 5.154 ingressi in sala, considerando il doppio appuntamento nei giorni di proiezione.

Dati che attendono di essere aggiornati all’ultimo evento, andato in scena mercoledì sera con la proiezione di ‘La gazza ladra’, ultima fatica del marsigliese Robert Guédiguian: fra le 17.30 e le 21.15, infatti, si sarebbero registrati altri 170 ingressi e un’ulteriore quindicina di tesseramenti. Calcolatrice alla mano, c’è da gridare al miracolo: totalizzare una media di oltre 80 spettatori a spettacolo è oggi un obiettivo impensabile. Il cineforum oltretutto era partito da una base piccola, di circa 30-40 spettatori. Base che però si è rivelata solida e che è riuscita a trasformarsi in una vera e propria rete di appassionati. Appassionati, soprattutto, dell’esperienza in sala: a dimostrarlo sono i buoni risultati raggiunti con l’evento di punta della stagione, vale a dire il cine-concerto del 30 aprile, dove la proiezione de ‘La corazzata Potemkin’ è stata accompagnata dalla performance del maestro Rossella Spinosa al pianoforte. Un vero e proprio atto di coraggio, peraltro apprezzatissimo in riviera, che potrebbe ospitare la prestigiosa musicista anche l’anno prossimo. Più tortuosa ma comunque positiva la strada del Palariviera, giunto alla riapertura di novembre dopo la chiusura nel periodo Covid e una brevissima gestione al termine dell’emergenza. Il cinema di Porto d’Ascoli è tornato in attività con quattro sale e sta ricevendo feedback positivi dall’utenza, anche grazie a titoli di richiamo – si veda il remake in live action di ‘Lilo & Stitch’ – e a nuove iniziative: verso la fine dell’estate, infatti, si valuta di riaprire una quinta sala e raggiungere, in questo modo, i mille posti a sedere.

Giuseppe Di Marco