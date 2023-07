Cinema all’aperto con ’Margherita sotto le stelle’

E’ entrato nel vivo il cartellone delle manifestazioni estive di Cupra Marittima. Dopo il successo del comico Stefano Vigilante e di Mago Ares, che ieri sera hanno fatto il pienone in piazza Possenti, domani e dopo domani c’è già attesa per la rassegna di cinema all’aperto ’Margherita sotto le stelle 2023’. Saranno proiettati, rispettivamente, ’The Father – Nulla è come sembra’ e ’Baby Boss 2 – Affari di famiglia’. Come sempre, appuntamento nel piazzale della scuola elementare alle 21:30, ingresso gratuito. L’originale cena itinerante sarà la protagonista indiscussa della serata di mercoledì prossimo. Dalle 20, presso gli chalet convenzionati, via al percorso di degustazioni di sei specialità di pesce accompagnate da ottimi vini. Sarà possibile scegliere se partire dai parcheggi di via Taffetani, Parco San Benedetto Martire, oppure dai parcheggi Piazzale Pinè-Borghetto. E dalle 22 in Piazza Possenti spazio al divertimento con il gruppo folkloristico ’Gli Stornellatori’. La serata è a cura dell’Associazione CuprAmare Balneari, la prenotazione è obbligatoria presso il punto IAT o allo 0735779193. Il costo è di 30 euro.