Cinema all’aperto e Concordia Ecco il bando per la gestione

Cinema, finalmente il tanto sospirato avviso per l’assegnazione delle proiezioni all’aperto e per la gestione del ‘Concordia’ è stato pubblicato. Le due procedure sono state accorpate, perché in concomitanza dell’iniziativa estiva è anche scaduta la convenzione del cinema-teatro, fino ad oggi gestito dalla società Niche di Nicola Verolini. Nello specifico, quindi, il futuro affidatario dovrà provvedere all’organizzazione di una serie di proiezioni cinematografiche presso il teatro ‘Concordia’ da ottobre 2023 a giugno 2024 e da ottobre 2024 a maggio 2025 dotandosi di tutte le attrezzature tecnologiche necessarie e compatibili con la struttura e gli impianti già presenti nella struttura. Il nuovo gestore dovrà anche provvedere all’allestimento e alla gestione di un’arena cinematografica all’aperto nel periodo estivo dal 2023 al 2025. Il valore stimato per l’affidamento è di 30mila euro e, per partecipare al bando, gli operatori economici dovranno presentare la propria candidatura non oltre martedì 20 giugno. Non è molto tempo, ma d’altronde le proiezioni all’aperto dovrebbero cominciare tra inizio e metà luglio. Nella proposta, infine, il candidato dovrà anche indicare l’area in cui intende organizzare gli appuntamenti del cinema all’aperto.