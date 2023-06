Cinema all'aperto, ritorna dopo un anno di stop con una novità!

Ritorna, dopo un anno di stop, il cinema all’aperto. La rassegna di proiezioni en plein air avrà luogo durante il periodo estivo con un’importante novità per quanto riguarda la location: si terrà, infatti, non più alla sede Unicam sul lungomare, ma al parco ‘Wojtyla’ di viale De Gasperi. La decisione è stata presa ieri mattina dall’area cultura del comune, che con propria determina ha provveduto ad affidare il servizio alla Niche, società di Nicola Verolini, che negli ultimi anni ha gestito il cinema teatro ‘Concordia’ e anche, appunto, gli appuntamenti all’aperto. La scelta è stata effettuata fra due società: quella vincitrice e il Circolo del Cinema Metropolis di Fermo. "La proposta presentata dalla Niche – recita la determina - consente di avviare nel brevissimo termine l’arena cinematografica avendo già l’accordo con i gestori del parco ‘Wojtyla’ e permette anche la proiezione, nel periodo estivo in caso di pioggia, al teatro ‘Concordia’, compatibilmente con altre iniziative in programma". Inoltre "la Niche – prosegue l’atto - propone un costo del biglietto intero inferiore a quello del ‘Circolo del Cinema Metropolis’ e propone anche a sue spese la sistemazione della bacheca del teatro ‘Concordia’ in viale Secondo Moretti". Il corrispettivo per il servizio di proiezione cinematografica presso il teatro Concordia e per l’allestimento e la gestione di un’arena cinematografica all’aperto, sarà dato dai ricavi prodotti dalla gestione economica dello stesso servizio: il gestore potrà quindi introitare gli incassi derivanti dalle proiezioni cinematografiche "ma il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’affidamento sarà ad esclusivo rischio dello stesso". Contestualmente, con lo stesso bando il comune ha anche firmato la nuova convenzione per la gestione del ‘Concordia’ fino al 2025, alla stessa società che si è aggiudicata il servizio estivo.