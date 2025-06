Cinema all’aperto, si parte lunedì con Palazzina Laf

Torna cinema all’aperto a Cupra Marittima. A partire da lunedì prossimo il Cinema Margherita, responsabile Cateria Di Girolamo, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, propone cinque serate gratuite di proiezioni sotto le stelle nel piazzale della scuola. La rassegna, ormai diventata un evento fisso dell’inizio estate, nasce dalla volontà di offrire al pubblico un’occasione di incontro e cultura, all’insegna del buon cinema. Un modo per ritrovarsi insieme davanti al grande schermo, condividendo storie che emozionano, fanno riflettere e lasciano il segno. In un panorama cinematografico sempre più ricco, con oltre mille film in uscita ogni anno in Italia, questa selezione si concentra su opere speciali, capaci di distinguersi per profondità e attualità. Pellicole che, al di là del momento, riescono a toccare corde profonde dello spettatore e a rimanere nel tempo. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.30 e saranno completamente gratuite. Un’occasione imperdibile per godersi il cinema in compagnia, sotto il cielo estivo di Cupra Marittima. Lunedì 23 ‘Palazzina Laf’; martedì 24 ‘Inside out 2’; lunedì 7 luglio ‘C’è ancora domani’; martedì 8 ‘Cattivissimo me 4’; lunedì 14 ‘maestro che promise il mare.