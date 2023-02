Cinema Concordia, un altro film

Grandi manovre per il cinema sambenedettese: entro poche settimane sarà pronto il bando per l’assegnazione del ‘Concordia’, la cui concessione scadrà in primavera. Con la procedura di evidenza pubblica, oltre all’attuale gestore potrà partecipare una molteplicità di soggetti interessati alla conduzione della sala. La procedura quindi dovrebbe essere emanata unitamente a quella per la gestione del cinema all’aperto, che l’anno scorso non si è tenuto. Intanto, però, la priorità è affidare il cineteatro del centro cittadino, unico baluardo, in questi anni, della settima arte a San Benedetto. L’avviso dovrebbe essere pronto per maggio, in modo tale che a giugno sia possibile dare le chiavi del ‘Concordia’ al nuovo gestore. La struttura, in verità, potrebbe rimanere nelle mani di Niche, la società che vi proietta film dal 2019. Il suo numero uno, l’imprenditore Nicola Verolini, ha sempre manifestato grande soddisfazione per la risposta della piazza rivierasca in un momento, come questo, di crisi per il cinema. Ma non è detto che a partecipare debba essere solo la Niche. Il bando sarà aperto anche ad altre società vicine, come i gestori del cinema ‘Margherita’, creatori di un meccanismo collaudato che ha portato grandi numeri alla sala di Cupra Marittima. Insomma, tutto è ancora da definirsi. Così come saranno da decidere le specifiche del ‘Cinema d’amare’, la rassegna di proiezioni estive che nel primo anno di amministrazione Spazzafumo non è andata in scena. Da capire, in particolare, sarà la location degli appuntamenti: l’anno scorso di parlò del parco di via Saffi, al Paese Alto, ma a riemergere potrebbe essere anche l’ipotesi Unicam. Una soluzione, questa, che porrebbe nuovi interrogativi, visto che le precedenti edizioni, tenutesi al giardino ex Gil, sono state costellate di problematiche tecniche che non ne hanno facilitato lo svolgimento. Riportando il discorso all’interno delle quattro mura, il sogno nel cassetto, per molti cittadini sambenedettesi, è la riapertura del cinema ‘Delle Palme’ di via Gramsci. E non è detto che l’attuale amministrazione non riesca a riaprire questo discorso. L’argomento, però, non è ancora stato intavolato seriamente. Intanto, al ‘Concordia’, parte il quarto ciclo del cineforum ‘Buster Keaton’: dal prossimo mercoledì seguiranno ‘Le vele scarlatte’ di Pietro Marcello (15 febbraio), ‘Nezouh’ di Soudade Kaadan (20 febbraio), ‘L’innocente’ di Louis Garrel (1° marzo), ‘Anche io’ di Maria Schrader (8 marzo) e ‘Gli spiriti dell’isola’ di Martin McDonagh (15 marzo).

Giuseppe Di Marco