Cinema Festival al Serpente Aureo

Sarà il teatro Serpente Aureo di Offida a ospitare la terza settimana del Piceno Cinema Festival. Si parte giovedì 9, alle 21, con una serata dedicata al teatro inclusivo e alle proiezioni in gara.I ragazzi dell’Anffas di Grottammare metteranno in scena un divertente atto unico dal titolo ’Colpi d’amore’. Venerdì 10, spazio alla grande musica per il cinema con il concerto di Fabio D’Onofrio, vincitore del David Di Donatello per le colonne sonore 2022, nella sezione Short Film. Nella mattina di sabato 11 novembre, gli studenti di vari istituti di Offida incontreranno l’attore Giovanni Esposito che nel tardo pomeriggio, alle 18 al Serpente Aureo, terrà un incontro aperto con aspiranti attori del territorio e curiosi. Il gran finale, previsto per le 21, si concluderà con la proclamazione del film che si aggiudicherà il premio Città di Offida. Gli ospiti saranno Esposito con il regista Giuseppe Piccioni e uno speciale duo nato proprio per il Festival, formato dalla voce di Gloria Conti e dalla chitarra di Andrea Galosi.