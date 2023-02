"Lunastorta produzioni", che da anni lavora all’interno delle scuole superiori del territorio, ha deciso, insieme al Cinema Margherita di Cupra, di promuovere un corso per dare un’opportunità a tutti quelli che desiderano educare lo sguardo per una consapevole esperienza cinematografica. Il corso è un invito rivolto alle giovani generazioni, dai 15 ai 20 anni, fruitrici spesso sovraesposte a prodotti audiovisivi, al fine di fornire gli strumenti giusti ed acquisire la capacità di valutare opere di qualità e non. La didattica si svolgerà in 8 lezioni di due ore l’una volte ad affrontare: punto di vista, sceneggiatura, grammatica cinematografica, fotografia, riprese, montaggio. Al fine di acquisire ognuna di queste competenze, ogni iscritto realizzerà un micrometraggio con il supporto dei docenti, cimentandosi così in tutte le specialità fondamentali di cui si avvale il prodotto filmico. Lunedì 6 febbraio alle 16 presso il Cinema Margherita sarà possibile partecipare all’incontro conoscitivo, dove verranno spiegate a tutti i partecipanti le metodologie utilizzate durante il corso. L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito. E’ già possibile prenotarsi dal sito www.cinemamargherita.com oppure ai numeri 380.1834803 - 3490853197