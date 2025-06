Cinema, musica e testimonianze con ’Sconfiniamo’

Cinema, musica e testimonianze di accoglienza tornano domani per ‘Sconfiniamo’, la manifestazione che la Città di Grottammare promuove da anni in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato che ricorre oggi. Gli eventi di questa edizione, organizzati dalla cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res insieme a Refugees Welcome Italia, prenderanno il via alle 18.15, nella sala convegni Kursaal, con la proiezione del documentario ‘Dare – To take that first step’ di Silvia Tonelli, prodotto da NoOx Worldwide. L’opera racconta il viaggio in Senegal di tre giovani protagonisti del panorama musicale afroitaliano, alla ricerca delle proprie radici e di nuove identità artistiche. Dalle 21, in piazza Kursaal, spazio ai saluti istituzionali e al talk con lo scrittore Soumaila Diawara, la regista Silvia Tonelli e i protagonisti del documentario. Modera il giornalista Mario Di Vito. A seguire, il concerto live di F.U.L.A. con Dj Mabel (ore 22.30 circa). La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. "La nostra specificità è costruire un’accoglienza integrata, dove l’ospite è un protagonista attivo nel proprio percorso - spiegano gli operatori - Il progetto oggi accoglie 40 persone: nuclei monoparentali, 5 donne e ventiquattro uomini".