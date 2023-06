Cinema sotto le stelle, la settima arte torna con il Margherita

E’ iniziato ieri il cinema all’aperto di Cupra "Margherita sotto le stelle", che andrà avanti fino al 5 luglio tra film che vanno visti e rivisti anche dopo anni dall’uscita nelle sale, opere che rendono il cinema l’arte più amata al mondo, che non si spengono dopo una stagione. Di queste opere cinematografiche è composta la rassegna di cinema all’aperto "Margherita sotto le stelle" Cinque appuntamenti da vivere in comunità illuminati dal grande schermo. Dopo la ‘Lunana’, il villaggio ai confini del mondo, dove una comunità vive a contatto con la natura e con i valori fondamentali, proiettato ieri sera, oggi spazio al grande successo di ‘Minions 2’. Si prosegue giovedì 29 con un capolavoro della Pixar, che è un viaggio nel nostro inconscio, ‘Inside out’, film di animazione capace di interessare i bimbi di 3 anni agli appassionati di psiche fino ai 90. Lunedì 4 luglio un capolavoro di cinema, recitazione, ma soprattutto un rapporto tra padre malato di Alzheimer e sua figlia ‘The father’, per concludere con la divertente animazione ‘Baby boss 2’. Le proiezioni con ingresso gratuito iniziano alle ore 21,30 nel piazzale dell’Istituto scolastico scuole medie lungo la Nazionale.