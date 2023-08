Cinema sotto le stelle Spazio per i più piccoli

Otto proiezioni serali e due pomeridiane per i più piccoli: torna da sabato al 26 agosto, al chiostro di Sant’Agostino, ‘Cinema sotto le torri’, la rassegna cinematografica promossa dal Comune in collaborazione con il cinecircolo ‘Don Mauro, nel corso del tempo’ e Publiodeon. "Con questa rassegna – dice il sindaco Marco Fioravanti – ci avviciniamo alla fine di un’estate che, mai come quest’anno, è stata ricchissima di appuntamenti. Questo tipo di serate all’insegna del grande cinema vanno a impreziosire ulteriormente la programmazione artistica e culturale della città". Si parte, dunque, sabato alle 21, con la visione del film d’animazione ‘Spider man. Across the spider-verse’ alla presenza della fumettista e prima illustratrice di ‘Ultimate Spider man’ di Miles Morales, Sara Pichelli, con cui ha vinto l’oscar per il miglior film d’animazione. Domenica sarà la volta di ‘Orlando’ di Daniele Vicari, con il contributo video del regista Daniele Vicari, e con ospite l’attrice Daniela Giordano. Il 21 agosto, ad essere proiettato sarà il film ‘Prima di andare via’ di Massimo Cappelli, che sarà presente alla serata, mentre il 22 agosto spazio alla pellicola ‘Peripheric Love’di Luc Walpoth con ospite l’attore Fabio Troiano. ‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele Placido è in programma il 23 agosto con ospite il direttore dei musei civici, Stefano Papetti, mentre il 24 agosto sarà proiettato ‘Le otto montagne’ di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch alla presenza di Dario Nanni. E ancora, il 25 agosto, ‘New Life’ di Ivan Polidoro (che sarà presente) e il 26 agosto ‘Scordato’ di Rocco Papaleo con ospite lo psichiatra Marco Barioglio.

Per quanto riguarda, invece, le due proiezioni pomeridiane (alle 18), ci saranno: il 20 agosto, ‘Il piccolo principe’ di Mark Osborne, il 26 agosto, ‘Leo Da Vinci: missione Monna Lisa’ di Sergio Manfio. Infine, due appuntamenti a cura dell’associazione ‘Il Portico di Padre Brown’ presieduta da Pina Traini: il 27 agosto, alle 21, tributo a Morricone da parte di Giuseppe Tornatore con la pellicola ‘Ennio’, il 28 agosto, alle 21, il docu-film ‘La voce del padrone’ di Marco Spagnoli, dedicato a Franco Battiato, alla presenza del regista. L’ingresso è gratuito.

Lorenza Cappelli