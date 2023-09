‘Cinema sotto le torri’ boom

Successo di pubblico per la rassegna cinematografica ‘Cinema sotto le torri’ organizzata, nel chiostro di Sant’Agostino, dal Comune in collaborazione con il cinecircolo ‘Don Mauro nel corso del tempo’ e Publiodeon. In 1.600 persone hanno assistito alle proiezioni e molti sono stati i visitatori per la mostra fotografica di Giuseppe Di Caro ‘I grandi sguardi del cinema italiano’. La rassegna ha portato ad Ascoli non solo proiezioni gratuite, ma anche eventi cinematografici con incontri con autori, registi, attori. La novità di questo anno è stata anche la grande partecipazione dei giovani, che hanno apprezzato l’iniziativa fin dalla prima serata, organizzata insieme a ‘Dimensione Fumetto’ e dedicata al film d’animazione ‘Spider man- Across the Spider-Verse’ di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, che è stata arricchita dalla presenza della fumettista e prima illustratrice di ‘Ultimate Spider-Man’ di Miles Morales, Sara Pichelli che, dopo la proiezione, accanto ad Andrea Gagliardi, ha risposto alle tante domande del pubblico ed è rimasta a lungo per firmare autografi e scattare foto con i fan. Ugualmente apprezzati sono stati gli eventi cinematografici successivi che hanno visto la presenza degli attori Fabio Troiano, Daniela Giordano e Silvestro Polidoro, dei registi Massimo Cappelli e Ivan Polidoro e del produttore Francesco Paolo Montini. A condurre le serate, di volta in volta, oltre all’assessore Donatella Ferretti, sono intervenuti i componenti del cinecircolo.

l. c.