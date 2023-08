‘Cinema sotto le torri’ chiude in bellezza

Con il film ‘Le otto montagne’ (2022, 147’) di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, prosegue stasera, alle 21, nel chiostro di Sant’Agostino, la rassegna cinematografica ‘Cinema sotto le torri’ promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il cinecircolo ‘Don Mauro nel corso del tempo’ e Publiodeon. In occasione della proiezione di questa pellicola (adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2017 di Paolo Cognetti) che ha vinto il premio della giuria al 75esimo Festival di Cannes, 4 David di Donatello tra i quali quello per il miglior film, sarà ospite della serata Dario Nanni, profondo conoscitore delle montagne. Il film vede nel cast gli attori Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Filippo Timi. I prossimi appuntamenti con ‘Cinema sotto le torri’ ci saranno: domani, ‘New life’ (2023, 100’) del regista Ivan Polidoro che sarà presente alla proiezione, sabato ‘Prima di andare via’ (2023, 97’) di Massimo Cappelli che sarà altresì presente. Sempre sabato, ma alle 18, per le famiglie sarà proiettato ‘Leo Da Vinci: missione Monna Lisa’ (2018, 82’) di Sergio Manfio. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione via messaggio whatsapp al numero 3318354935.

l. c.