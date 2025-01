Cinghiale ferisce cacciatore. Arrivano 118 e pompieri

Singolare disavventura per un cacciatore che fra Rotella e Force ha subito la carica di un grosso cinghiale che l’ha ferito agli arti inferiori. E’ accaduto intorno alle ore 14 di ieri in zona piuttosto impervia, tanto che per i soccorsi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli. Vittima dell’infortunio A. T. di 33 anni residente in quel territorio. Mentre stava facendo una battuta di caccia, da solo, improvvisamente si è visto assalire dal cinghiale che l’ha ferito a un polpaccio ed ha dovuto chiedere aiuto. Sul posto è arrivato l’equipaggio dell’ospedale di Ascoli che ha prestato le prime cure al cacciatore che si trovava lontano dalla strada dal punto in cui i sanitari avevano potuto lasciare l’ambulanza. Per recuperare il paziente non era indicata la tradizionale barella spinale, così sono stati attivati i vigili del fuoco che dispongono di attrezzature specifiche per simili interventi. Il trentatreenne, messo in sicurezza dal personale sanitario, è stato portato a bordo dell’ambulanza dagli operatori dei vigili del fuoco e in seguito trasferito in codice giallo all’ospedale Mazzoni di Ascoli e sottoposto ad accertamenti clinici e diagnostici per valutare l’entità del danno subito alla gamba.