Cinghiale in spiaggia Folla di curiosi

Un cinghiale che scorrazza sulla spiaggia tra Porto d’Ascoli e San Benedetto, fino a ieri pomeriggio si era visto solo nei fotomontaggi che spesso sono apparsi sui social. Quello di ieri, invece, era vero ed ha richiamato l’attenzione di centinaia di curiosi dalle 17 circa, quando è apparso in direzione della rotonda di Porto d’Ascoli.

Da lì in poco tempo ha raggiunto il torrente Albula e c’è stato il rischio che potesse arrivare sulla passeggiata a mare. Immediato l’intervento degli agenti della polizia locale, dei carabinieri e dei carabinieri forestali che hanno subito preso la situazione in mano. La preoccupazione principale è stata la tutela dell’incolumità dei curiosi che si sono riversati sulla spiaggia, le persone a passeggio sul lungomare e anche evitare che potesse finire in mezzo alla strada affollata di veicoli.

Alla fine, con pazienza, cautela e molta fatica, il cinghiale è stato rincorso a piedi verso sud e ’scortato’ fino alla zona Sentina dov’è sparito nei canneti.

Marcello Iezzi