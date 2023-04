Cinghiale travolto e ucciso da un’auto a Grottammare

Cinghiali sempre più vicini al mare e sempre più un pericolo per la viabilità, in particolare lungo le strade ad alta frequentazione, come può essere, addirittura, l’Autostrada. Nel tardo pomeriggio di giovedì un giovane cinghiale ha attraversato la strada a poche decine di metri dal casello autostradale di Grottammare ed è stato travolto ed ucciso da un’automobilista di passaggio che, per fortuna, è rimasto illeso. Solo il mezzo che stava conducendo è rimasto danneggiato. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco e il personale della polizia locale per la valutazione dei danni. L’addetto del Centro recupero animali selvatici (Cras) ha provveduto a smaltire la carcassa dell’animale che era stata scaraventata a ridosso del guard rail. In quel tratto ci sono diverse famiglie di ungulati ormai stanziali negli anfratti del torrente Tesino e casi analoghi si sono già verificati anche di recente. Il giorno prima, lungo la fascia costiera a Marina di Massignano, a breve distanza dalla statale Adriatica, un bel gruppo di cinghiali ha attraversato la strada provinciale che conduce a Massignano, passando a solo qualche metro da un’ambulanza che stava trasportando un paziente al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.