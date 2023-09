Cinghiali a Offida: un branco fino a Santa Maria della Rocca

Cinghiali spregiudicati a spasso per Offida. Ormai scorrazzano liberamente fin nel centro. Il branco, avvistato da una ragazza lungo la Mezzina, all’altezza dell’ex fornace, il 31 agosto scorso, questa volta si è spinto fino al parcheggio della chiesa di Santa Maria della Rocca, nel centro storico della cittadina, suscitando paura tra i presenti, che l’hanno incontrati. ‘L’allegra compagnia’ è stata avvistata mentre tranquillamente lasciava i giardini della chiesa per immergersi nella campagna. Purtroppo va registrato che ci sono troppi cinghiali e la fame li spinge a uscire dai boschi e avventurarsi in città alla cerca di cibo. Il filmato degli animali che scendono tranquillamente dalla chiesa verso la campagna è rimbalzato sui social. La presenza degli animali sta creando allarmismo tra i residenti, intanto anche la polizia provinciale invita alla prudenza. Il branco caratterizzato da grandi e piccoli, da tempo si trova nelle campagne di Offida, il problema è che gli animali attraversano anche la strada, quindi si invita tutti ad essere prudenti.

m.g.l.